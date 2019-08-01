Руанда закрила кордон із Конго через Еболу

У Руанді закрили кордон з Демократичною Республікою Конго через лихоманку Ебола.

Про це повідомляє BBC.

“Руанда закрила кордон з Демократичною Республікою Конго у відповідь на Еболу”, - йдеться у повідомленні.

За даними джерел в Міграційній службі Руанди, кордон був закритий у четвер вранці.

Як зазначає BBC, щонайменше дві людини нещодавно загинули від Еболи у східному місті Гома поблизу кордону з Руандою.

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У Конго назвали закриття кордону “одностороннім рішення руандійських органів”.

Як повідомлялося, кількість смертей від лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго з моменту початку епідемії зросла до 1504.