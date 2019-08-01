Руанда закрила кордон із Конго через Еболу
Укрінформ
У Руанді закрили кордон з Демократичною Республікою Конго через лихоманку Ебола.
Про це повідомляє BBC.
“Руанда закрила кордон з Демократичною Республікою Конго у відповідь на Еболу”, - йдеться у повідомленні.
За даними джерел в Міграційній службі Руанди, кордон був закритий у четвер вранці.
Як зазначає BBC, щонайменше дві людини нещодавно загинули від Еболи у східному місті Гома поблизу кордону з Руандою.
У Конго назвали закриття кордону “одностороннім рішення руандійських органів”.
Як повідомлялося, кількість смертей від лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго з моменту початку епідемії зросла до 1504.