Італія дозволила понад сотні врятованих мігрантів зійти на берег

Влада Італії дозволила понад сотні врятованих мігрантів зійти на берег з судна берегової охорони після того, як п'ять європейських країн та церковні організації погодилися їх прийняти.

Про це повідомляє DW з посиланням на Twitter-акаунт міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

"За словами Сальвіні, Німеччина, Португалія, Франція, Люксембург та Ірландія, а також організації Католицької церкви Італії погодилися прийняти мігрантів з судна Bruno Gregoretti", - йдеться у повідомленні.

Глава МВС Італії повідомив про 116 людей, яким дозволено зійти на берег, берегова охорона каже про 115.

Як зазначається, минулого тижня судно Bruno Gregoretti підібрало в Середземному морі понад 130 мігрантів. Попри те, що воно є кораблем італійської берегової охорони, Сальвіні спершу заборонив йому заходити в італійські порти. Зійти на берег дозволили тільки вагітній жінці разом із чоловіком та двома дітьми.

За кілька днів Сальвіні все ж дозволив кораблю пришвартуватися у порту Аугуста на Сицилії, але заборонив мігрантам сходити на берег. Виняток зробили лише для кількох хворих.

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А тим часом 31 липня Маттео Сальвіні заборонив німецькому рятувальному судну Alan Kurdi заходити в територіальні води Італії.

В організації Sea-Eye, якій належить судно, заявили, що біля берегів Лівії врятували 40 людей, серед яких немовля, двоє дітей та двоє вагітних. Організація відправила кілька запитів на прийом судна в різні країни, однак поки що не отримала відповіді. Капітан корабля зв'язався з МЗС Німеччини, аби домогтися якнайшвидшого розподілу врятованих між державами ЄС та отримати дозвіл на захід в італійський порт.

Фото: Zuma Press