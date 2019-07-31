Росія прагне від’єднатися від міжнародної фінансової системи - експерти США

Росія дедалі більше сприймає санкції США як даність і прагне від’єднатися від західної фінансової системи, аби зменшити їхній вплив, тому майбутні обмеження повинні слугувати досягненню чітких зовнішньополітичних цілей.

Про це йшлося на панельній дискусії "Чи працюють американські санкції?" за участю експертів Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), яка відбулася 31 серпня у Вашингтоні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На Росію з 2011 року було накладено багато санкцій США та ЄС. Нині ж Кремль починає процес від’єднання від міжнародної фінансової системи, створюючи цей розділ, аби подальші санкції не мали на Росію впливу", - розповіла директорка європейської програми CSIS Гезер Конлі.

На її думку, санкції мають бути інструментом у рамках загальної зовнішньої політики. Нині ж виклики полягають у тому, що США так часто застосовували санкційний інструмент у світі, що він став заміняти собою зовнішню політику.

"Ми не здатні виробити політику, яка б засновувалася на розумінні, чого саме ми прагнемо у довгостроковій перспективі. Іноді ми застосовуємо санкції просто тоді, коли нам треба хоч щось зробити. Таким чином ми хочемо продемонструвати свою зовнішню політику, незадоволення іншими акторами", - пояснила Конлі.

Вона наголосила, що для того, аби санкції були потужними, необхідна співпраця з союзниками, зокрема у Європейському Союзі.

З нею погодився і старший науковий співробітник CSIS Джеффрі Манкофф: "В Росії все частіше сприймають санкції як даність. І вважають, що виживання Росії як незалежної сили потребує подальшого від’єднання від міжнародного економічного порядку під проводом США".

Манкофф додав, що Росія намагається вибудувати альтернативні економічні системи з іншими країнами, зокрема, з Китаєм.

"Нині, коли ми хочемо підвищити ціну для Росії (за її дії - ред.), санкції стали першим нашим засобом. І ми, безперечно, досягли успіху у підвищенні цієї ціни. Водночас, чи вона прив’язана до чогось, що можна назвати стратегічною метою США у довгостроковій перспективі? Це вже складніше питання", - зазначив він.

Манкофф також зауважив, що, сумарно з іншими факторами, американські санкції вже призвели до "падіння рівня життя у Росії", який, у свою чергу, відбивається і на протестній активності в РФ, і на падінні рівня підтримки Путіна та правлячої партії.