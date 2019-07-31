Росія прагне від’єднатися від міжнародної фінансової системи - експерти США
Про це йшлося на панельній дискусії "Чи працюють американські санкції?" за участю експертів Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), яка відбулася 31 серпня у Вашингтоні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На Росію з 2011 року було накладено багато санкцій США та ЄС. Нині ж Кремль починає процес від’єднання від міжнародної фінансової системи, створюючи цей розділ, аби подальші санкції не мали на Росію впливу", - розповіла директорка європейської програми CSIS Гезер Конлі.
На її думку, санкції мають бути інструментом у рамках загальної зовнішньої політики. Нині ж виклики полягають у тому, що США так часто застосовували санкційний інструмент у світі, що він став заміняти собою зовнішню політику.
"Ми не здатні виробити політику, яка б засновувалася на розумінні, чого саме ми прагнемо у довгостроковій перспективі. Іноді ми застосовуємо санкції просто тоді, коли нам треба хоч щось зробити. Таким чином ми хочемо продемонструвати свою зовнішню політику, незадоволення іншими акторами", - пояснила Конлі.
Вона наголосила, що для того, аби санкції були потужними, необхідна співпраця з союзниками, зокрема у Європейському Союзі.
З нею погодився і старший науковий співробітник CSIS Джеффрі Манкофф: "В Росії все частіше сприймають санкції як даність. І вважають, що виживання Росії як незалежної сили потребує подальшого від’єднання від міжнародного економічного порядку під проводом США".
Манкофф додав, що Росія намагається вибудувати альтернативні економічні системи з іншими країнами, зокрема, з Китаєм.
"Нині, коли ми хочемо підвищити ціну для Росії (за її дії - ред.), санкції стали першим нашим засобом. І ми, безперечно, досягли успіху у підвищенні цієї ціни. Водночас, чи вона прив’язана до чогось, що можна назвати стратегічною метою США у довгостроковій перспективі? Це вже складніше питання", - зазначив він.
Манкофф також зауважив, що, сумарно з іншими факторами, американські санкції вже призвели до "падіння рівня життя у Росії", який, у свою чергу, відбивається і на протестній активності в РФ, і на падінні рівня підтримки Путіна та правлячої партії.