Чиновники РФ кажуть, що не гаситимуть пожежу в 3 мільйони гектарів — не вигідно

У Росії більше ніж 300 осередків загоряння у Сибіру не гасять на підставі рішень регіональних комісій з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.

Це випливає з повідомлення ФБУ «Авиалесоохрана» , опублікованого на сайті організації.

Згідно з ним, на території Росії діє 147 осередків лісових пожеж, які активно гасять, і понад 300 лісових пожеж у важкодоступних районах, гасіння яких, за рішенням регіональних комісій з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, не ведеться. Загалом природні пожежі поширилися на площі близько 3 млн га.

Найбільшу кількість пожеж зафіксовано в Іркутській області, де гасять 59 пожеж на землях лісового фонду на площі 78 226 га. У Красноярському краї гасять 47 пожеж на площі 21 963 га, в Якутії - 24 пожежі на площі 1 403 га.

В Іркутській області діє також п'ять пожеж на землях природних територій, що перебувають під особливою охороною, на площі 1 712 га. Це території ФДБУ "Заповідне Прибайкалля" і "Вітімський Заповідник". На гасінні лісових пожеж задіяно 2 720 осіб, 390 одиниць техніки. На авіамоніторингу - 34 повітряних судна, на гасінні - 28 повітряних суден.

"Авіалісоохорона" Росії повідомляє також, що станом на 00:00 середи на важкодоступних і віддалених землях лісового фонду під наглядом лісопожежних формувань і з космосу знаходиться 321 лісова пожежа на площі 2 882 527 га. На цих територіях роботи з гасіння припинені за рішенням регіональних комісій.

В Якутії зафіксовано 115 таких пожеж на площі 1 144 873 га, Красноярському краї - 62 пожежі на площі 1 041 739 га, Іркутській області - 76 пожеж на площі 628 977 га.

"Авіалісоохорона" пояснює, що "... відсутня загроза населеним пунктам та об'єктам економіки, і прогнозовані витрати на їх (пожеж - ред.) гасіння перевищують прогнозовану шкоду, яка може бути ними завдана".

Водночас, як передає Эхо Москвы, Міноборони РФ за дорученням президента РФ Володимира Путіна направляє у Красноярський край авіагрупу для гасіння пожеж. Так, у найближчі години до Красноярська вилетять 10 літаків Іл-76 та 10 вертольотів військово-транспортної авіації ВКС Росії, обладнані спеціальними водозливними пристроями.