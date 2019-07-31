Новий лідер австрійських правих проти розриву з "Єдиною Росією"

Ексміністр транспорту Австрії Норберт Гофер, який очолив правопопулістську Партію свободи (FPÖ) не має наміру розривати меморандум про співпрацю з кремлівською "Єдиною Росією".

Про це він заявив в ефірі каналу ORF, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я не маю наміру розривати цю угоду. Це не є в центрі моєї уваги", - заявив очільник FPÖ, відповідаючи на запитання ведучого, який почав програму з кадрів жорстокого розгону поліцією мирної демонстрації в Москві.

За словами Гофера, меморандум про співпрацю між FPÖ та ЄР буцімто стосується здебільшого молодіжних обмінів.

"Це не та сфера, де дві партії змістовно співпрацюють", - заявив він, запевняючи, ніби угода не має суттєвого наповнення.

При цьому, додав Гофер, контакти з Росією є "легітимними й дозволеними", адже вище політичне керівництво Австрії – президент, канцлер, міністри – проводять зустрічі з російськими можновладцями.

Норберт Гофер, який був кандидатом у президенти Австрії на виборах 2016 року, представляв FPÖ (разом із Гайнцом-Крістіаном Штрахе та Йоганном Гуденусом) на підписанні п’ятирічного меморандуму про співпрацю з ЄР 19 грудня 2016 року в Москві.

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Як повідомляв Укрінформ, Австрію охопила урядова криза після того як 17 травня німецькі ЗМІ опублікували відеозаписи, таємно зроблені на зустрічі тодішнього очільника FPÖ (згодом - віцеканцлера) Гайнца-Крістіана Штрахе та його помічника (згодом - очільниак парламентської фракції FPÖ) Йоганна Гуденуса з, як уважалося, багатою росіянкою на Ібіці у липні 2017 року, за кілька місяців до парламентських виборів в Австрії. Там обговорювалися варіанти медійної та фінансової підтримки Австрійської партії свободи в обмін на доступ до державних контрактів після приходу її до влади. Також політики пропонували нелегальну схему переказів російських грошей сумнівного походження для фінансування FPÖ в обхід Рахункової палати Австрії.

У результаті скандалу Гайнц-Крістіан Штрахе оголосив про відставку з посади віцеканцлера, а також про складання повноважень голови FPÖ. Йоганн Гуденус, який у партії відповідав, зокрема, за російський напрямок, також заявив про складання депутатського мандата. Президія FPÖ призначила тодішнього міністра транспорту Норберта Гофера новим головою партії.

Австрійсько-російські відносини в останній час також затьмарені шпигунським скандалом. 24 липня стало відомо, що поліція Австрії оголосила в національний та міжнародний розшук офіцера військової розвідки РФ Ігоря Зайцева, який був куратором відставного полковника австрійської армії, затриманого раніше за обвинуваченням у шпигунстві на користь Росії.

Фото: Norbert Hofer, Facebook