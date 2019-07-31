Колишнього мера Тегерана засудили до смертної кари

Органи правосуддя Ірану у вівторок винесли вирок про застосування смертної кари щодо колишнього мера Тегерана Мохаммеда Алі Наджафі за вбивство дружини.

Про це повідомляє France 24.

“Відомий реформіст Наджафі був визнаний винним у вбивстві своєї другої дружини Мітри Остад пострілами зі зброї, у власному будинку у столиці 28 травня", - заявив офіційний представник іранської судової системи Голамхоссейн Есмаїлі.

Згідно з повідомленнями іранських ЗМІ, тіло Остад було знайдене у ванній після того, як 67-річний Наджафі здався поліції і зізнався у її вбивстві.

"Наджафі звинувачується в умисному вбивстві, побитті та незаконному зберіганні вогнепальної зброї", - сказав Есмаїлі.

За його словами, вирок ще не остаточний і може бути оскаржений у Верховному суді.

Сім'я Остад звернулася із проханням про застосування ісламського закону про відплату - форма покарання "око за око", при якій у даному випадку буде застосовуватися смертна кара.

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Наджафі, математик, професор і досвідчений політик, раніше займав пост радника президента Хасана Рухані по економіці, а також міністра освіти.

Він був обраний мером Тегерана в серпні 2017 року, але подав у відставку в квітні наступного року після того, як консерватори піддали його критиці за те, що він дивився на танок у виконанні школярок.

Наджафі одружився на Остад, не розлучаючись зі своєю першою дружиною, що є незвичним для Ірану, де багатоженство є законним, але соціально засуджується.

Фото: twitter.com/RebeccaRambar