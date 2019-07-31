У Білорусі вдруге за цей рік виголосили смертний вирок

В останній країні Європи, де зберігається смертна кара, з початку року до неї засудили двох чоловіків.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"За даними базованої в Мінську правозахисної групи “Весна”, суд у Вітебську визнав Віктора Павлова винним у вбивстві двох жінок похилого віку в грудні 2018 року та засудив його до смерті", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 50-річний підсудний визнавав свою провину та просив суд зберегти йому життя.

Павлов – другий засуджений до смертної кари у 2019 році. Раніше такий вирок було винесено 36-річному Олександру Осиповичу, якого визнали винним у вбивстві двох дівчат торік.

Білорусь залишається останньою країною Європи, де карають смертю.