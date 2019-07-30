Молдавський олігарх Плахотнюк відмовився від депутатського мандата

Молдавський олігарх, колишній лідер Демократичної партії Молдови, який таємно залишив країну 14 червня, відмовився від депутатського мандата.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«У нинішній ситуації, коли мандат депутата більше не вартує нічого, я не можу виконати зобов'язання перед електоратом у Ніспоренах, перед тими, хто зробив мій мандат найбільш представницьким у нинішньому парламенті за кількістю голосів. Було б несправедливо займати це місце доти, допоки я не зможу виконувати свій мандат, отриманий від них, через причини, що не залежать від мене», - написав Плахотнюк.

Згідно з молдавським законодавством, після офіційного затвердження парламентом факту відмови від депутатського мандата, по одномандатному виборчому округу в Ніспорнеському районі пройдуть дострокові парламентські вибори.

Як повідомляв Укрінформ, 14 червня під час початку процедури передачі влади від Демократичної партії Молдови до новоствореної правлячої коаліції екслідер Демпартії Влад Плахотнюк таємно залишив територію Молдови. За непідтвердженими поки що даними, він знаходиться на території США.

У Молдові Плахотнюка звинувачують у спробі узурпації державної влади.