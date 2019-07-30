Росія була джерелом радіоактивної хмари над Європою в 2017 році

Росія була країною-джерелом радіоактивної хмари, яку зафіксували над Європою восени 2017 року.

Про це йдеться у дослідженні журналу Американської академії наук.

"Дані дозволяють припустити, що витік стався з ядерного об'єкту, розташованого на Південному Уралі, можливо, з ядерного комплексу "Маяк". Витік з аварійного супутника, а також витік на румунській території неможливі", - йдеться у доповіді науковців.

У жовтні 2017 року вчені повідомили про незвично високі рівні радіації у центральній частині Європи. Протягом декількох тижнів радіоактивна хмара зависала у різних частинах Європи, рівні радіації коливалися, перш ніж вони повернулися до нормальних показників.

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Незабаром з'явилася гіпотеза, що саме РФ, скоріше за все, є ймовірним місцем викиду радіації.