Два автобуси зіштовхнулися у Гонконзі: 77 постраждалих

Унаслідок аварії двох двоповерхових автобусів у Гонконзі постраждало щонайменше 77 людей.

Про це повідомляє Сіньхуа.

“Щонайменше 77 осіб зазнали поранень у вівторок, коли два двоповерхових автобуси зіштовхнулися на виїзді із тунеля Тай Лам у Гонконзі”, - пише Сіньхуа.

Стан постраждалих не уточнюється, але зазначається, що більшість поранених були доставлені до місцевих лікарень.

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Нагадаємо: з червня у Гонконзі тривають масові протести, викликані внесенням законопроекту щодо екстрадиції до материкового Китаю. На вулиці подекуди виходили до мільйона людей.