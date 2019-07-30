Канада знову почне видавати візи на Кубі

Канада вирішила відновити видачу віз та надання частини інших консульських послуг у своєму посольстві на Кубі, після вимушеного скасування у травні, пов’язаного із нестачею дипломатичного персоналу через таємниче захворювання.

Як заявили у МЗС країни, відповідні зміни набудуть чинності 1 серпня.

Зазначається, що посольство в Гавані поновить приймання та видачу паспортів для отримання туристичних, навчальних й робочих віз, а також поверне можливість збору біометричних даних заявників.

При цьому співбесіди для отримання дозволів на постійне проживання та особиста подача паперових візових заяв досі залишатиметься недоступною на території Куби. Кубинці також мусять подорожувати за кордон для проходження міграційних медичних оглядів.

У МЗС не уточнили, коли консульський відділ посольства Канади на Кубі відновить свою роботу у повному форматі.

Нагадаємо: у 2017 році кілька співробітників посольства Канади в Гавані постраждали від впливу невідомого характеру. За попередньою інформацією, це могли бути генератори спеціальних звукових хвиль нечутливого діапазону. Зокрема, у дипломатів були виявлені симптоми, починаючи від втрати слуху та нудоти до головного болю й проблем з рівновагою.

Влітку 2018-ого Канада змінила статус своєї дипмісії у Гавані на “без супроводу”, тобто канадських дипломатів, відряджених на Кубу, більше не супроводжували члени їх родин. У січні цього року канадський МЗС оголосив, що ще на 50% скорочує кількість дипломатів на Кубі.

Точна причина дивних симптомів, які спостерігалися також у дипломатів США, досі залишається невідомою. Куба заперечує будь-яку свою причетність та обіцяє повне сприяння у розслідуванні.