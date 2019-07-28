Штати готують нові санкції проти Куби - Болтон

Штати готують нові санкції проти Куби - Болтон

Укрінформ
Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що незабаром будуть введені нові санкції проти Куби.

Про це він написав у своїй сторінці у Twitter.

"Ми продовжимо обмежувати приплив доларів США в кубинський режим у відповідь на його навмисне ігнорування прав людини, придушення голосів опозиції та зусилля з дестабілізації Венесуели. Ми покладаємо на режим відповідальність за ці дії, оскільки ми підтримуємо кубинців, які борються за свободу!", - заявив Болтон.

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Раніше Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти кубинської нафтової компанії Cubametales за підтримку режиму Ніколаса Мадуро в Венесуелі.

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