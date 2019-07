Штати готують нові санкції проти Куби - Болтон

Про це він написав у своїй сторінці у Twitter.

"Ми продовжимо обмежувати приплив доларів США в кубинський режим у відповідь на його навмисне ігнорування прав людини, придушення голосів опозиції та зусилля з дестабілізації Венесуели. Ми покладаємо на режим відповідальність за ці дії, оскільки ми підтримуємо кубинців, які борються за свободу!", - заявив Болтон.

We will continue to restrict the flow of US$ to Cuban regime in response to its willful disregard of human rights, repression of opposition voices, & efforts to destabilize Venezuela. We’ll hold the regime accountable for these actions as we stand by Cubans who fight for freedom!