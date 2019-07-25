США планують нові санкції проти Росії - Білий дім

Сполучені Штати розглядають можливість введення нових санкцій щодо Росії у зв'язку з її підтримкою президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це заявив у середу Елліот Абрамс, представник Білого дому у Венесуелі, повідомляє AFP.

«Тиск буде продовжуватися, завтра у нас буде більше санкцій... Що стосується Росії, ми все ще думаємо про те, які санкції застосувати, індивідуальні або галузеві», - сказав Абрамс.

В ході конференції, організованої аналітичним центром «Фонд захисту демократій», Абрамс заявив, що Вашингтон також посилить тиск на Кубу за її дії у Венесуелі, спрямовані на підтримку Мадуро.

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Як відомо, Вашингтон наклав нафтове ембарго на Каракас, неодноразово закликав Москву відмовитися від підтримки Ніколаса Мадуро. Росія відхилила ці заклики, звинувативши США в бажанні провести переворот у Венесуелі в порушення міжнародного права.

Адміністрація президента Дональда Трампа з січня продовжує посилювати санкційні заходи проти Венесуели, після того, як Вашингтон разом з 50 іншими країнами світу визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим лідером країни. Росія, Північна Корея і Куба продовжують підтримувати Мадуро.