Мадуро звинуватив США у блекауті

Мадуро звинуватив США у блекауті

Укрінформ
На думку президента Венесуели, за масштабним відключенням світла, яке уразило цього тижня країну, стоїть скоординована США атака.

За словами Ніколаса Мадуро, Венесуела стала жертвою високотехнологічного електромагнітного нападу, передає Сіньхуа.

“ Це був американський імперіалізм, який відчайдушно намагається здолати та послабити Венесуелу. Їм досі не вдалося перемогти Венесуелу і не вдасться надалі”, - запевнив Мадуро.

Він також пообіцяв детально розповісти про механізм атаки на енергосистему країни.

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Мадуро стверджує, що це вже не перший такий випадок. “Єдиною відмінністю є те, що цього разу ворогам нашої держави вдалося знову від’єднати систему, яку ми відновлювали та стабілізували”, - оголосив президент Венесуели.

Як повідомляв Укрінформу, у вівторок, 23 липня, у столиці Венесуели трапилося масштабне відключення електроенергії, що зачепило більшу частину міста та призвело до зупинки метро. За неофіційними даними, постачання електроенергії було порушено в 14 з 23 штатів країни.

Фото: AA

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