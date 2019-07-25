Мадуро звинуватив США у блекауті

На думку президента Венесуели, за масштабним відключенням світла, яке уразило цього тижня країну, стоїть скоординована США атака.

За словами Ніколаса Мадуро, Венесуела стала жертвою високотехнологічного електромагнітного нападу, передає Сіньхуа.

“ Це був американський імперіалізм, який відчайдушно намагається здолати та послабити Венесуелу. Їм досі не вдалося перемогти Венесуелу і не вдасться надалі”, - запевнив Мадуро.

Він також пообіцяв детально розповісти про механізм атаки на енергосистему країни.

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Мадуро стверджує, що це вже не перший такий випадок. “Єдиною відмінністю є те, що цього разу ворогам нашої держави вдалося знову від’єднати систему, яку ми відновлювали та стабілізували”, - оголосив президент Венесуели.

Як повідомляв Укрінформу, у вівторок, 23 липня, у столиці Венесуели трапилося масштабне відключення електроенергії, що зачепило більшу частину міста та призвело до зупинки метро. За неофіційними даними, постачання електроенергії було порушено в 14 з 23 штатів країни.

Фото: AA