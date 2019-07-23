У Венесуелі стався новий масштабний блекаут

У столиці Венесуели Каракас нове масштабне відключення електрики.

Про це повідомляє DW.

Відключення торкнулося більшої частини міста, було зупинено рух метро, через що на центральних вулицях утворилися затори.

За неофіційними даними, постачання електроенергії порушено в 14 з 23 штатів країни.

Глава Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив в «атаці» на енергетичний комплекс країни не названих «терористів», які порушили роботу гідроелектростанції на півдні країни.

У свою чергу тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо звинуватив в події режим Мадуро, заявивши, що причиною відключень стало знесення електромереж через брак інвестицій в інфраструктуру, недостатнє обслуговування і корупцію.

А міністр комунікацій та інформації Хорхе Родрігес повідомив, що причиною могла стати «електромагнітна атака».

Нагадаємо, перші блекаути почалися 7 березня. Приблизно 80% території Венесуели залишилося без електрики після виключення ГЕС Ель-Гури.

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