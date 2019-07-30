У Нью-Йорку декриміналізували вживання марихуани

У штаті Нью-Йорк, США, декриміналізувати зберігання марихуани для особистого користування та її вживання.

Відповідний указ підписав губернатор штату Ендрю Куомо, передає The Hill.

Зберігання канабісу до 60 грамів тепер не вважається злочином. Однак, якщо під час обшуку у людини знаходять понад 140 грамів марихуани, то їй загрожує штраф в $200.

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Документ також знімає відповідальність з людей, яким раніше були висунуті звинувачення в зберіганні та вживанні марихуани. Таких людей у штаті приблизно 200 тисяч. Всі записи про «злочини» помітять як віддалені або знищені.

Указ набуде чинності через 30 днів з моменту підписання.

Законодавці Нью-Йорка також обговорювали можливість повністю легалізувати марихуану для особистого користування, але це потребує створити необхідну інфраструктуру регулювання цієї галузі в штаті, що потребує часу.

Нагадаємо: у США вже 26 штатів, включаючи Вашингтон, легалізували марихуану. У Вермонті та окрузі Колумбія марихуана легалізована, але не дозволена її продаж в рекреаційних цілях. Водночас на федеральному рівні зберігання марихуани у США залишається кримінальним злочином.

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Раніше петиція до Верховної Ради з вимогою легалізувати використання марихуани у медичних і наукових цілях набрала потрібну кількість голосів для розгляду комітетом парламенту.