У Нью-Йорку декриміналізували вживання марихуани
Відповідний указ підписав губернатор штату Ендрю Куомо, передає The Hill.
Зберігання канабісу до 60 грамів тепер не вважається злочином. Однак, якщо під час обшуку у людини знаходять понад 140 грамів марихуани, то їй загрожує штраф в $200.
Документ також знімає відповідальність з людей, яким раніше були висунуті звинувачення в зберіганні та вживанні марихуани. Таких людей у штаті приблизно 200 тисяч. Всі записи про «злочини» помітять як віддалені або знищені.
Указ набуде чинності через 30 днів з моменту підписання.
Законодавці Нью-Йорка також обговорювали можливість повністю легалізувати марихуану для особистого користування, але це потребує створити необхідну інфраструктуру регулювання цієї галузі в штаті, що потребує часу.
Нагадаємо: у США вже 26 штатів, включаючи Вашингтон, легалізували марихуану. У Вермонті та окрузі Колумбія марихуана легалізована, але не дозволена її продаж в рекреаційних цілях. Водночас на федеральному рівні зберігання марихуани у США залишається кримінальним злочином.
Раніше петиція до Верховної Ради з вимогою легалізувати використання марихуани у медичних і наукових цілях набрала потрібну кількість голосів для розгляду комітетом парламенту.