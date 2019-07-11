У Румунії зареєстрували законопроект про легалізацію марихуани

У парламенті Румунії зареєстрували законопроект про легалізацію марихуани в медичних цілях.

Ініціаторами законопроекту стали представники громадянського суспільства і низка депутатів від правлячої Соціал-демократичної партії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Відповідно до законопроекту, в Румунії (за прикладом Чехії, Німеччини та Голландії) планується створити Агентство з виробництва марихуани, в обов'язки якого увійдуть видача сертифікатів на вирощування марихуани, перевірка та нагляд за її використанням у медичних цілях.

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Під законопроектом підписалися вже понад 20 тисяч громадян і 90 депутатів румунського парламенту.

Міністр охорони здоров'я Румунії Соріна Пинтя заявила, що до авторів законопроекту є ще багато питань, однак всі вони будуть озвучені під час обговорення в парламенті законопроекту, у разі його включення до порядку денного законодавчого органу.