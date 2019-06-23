Медичне страхування в Чехії передбачатиме видатки на марихуану
Про це повідомляє 420on.cz.
"Ідеться про випадки, коли препарати на основі марихуани виписав лікар", - уточнюється в повідомленні.
Як наголошується, законопроект передбачає, що пацієнтові буде компенсовано до 30 грамів лікувальних конопель щомісяця з фонду загальнообов'язкового медичного страхування.
Ініціативу представника Чеської піратської партії підвищити цей ліміт до 180 грамів парламентарії відхилили. Тепер схвалити документ належить верхній палаті - Сенатові, після чого він надійде на підпис президенту.
Видання вказує, що кількість жителів Чехії, які приймають препарати на основі канабісу в медичних цілях, зростає. У травні лікарі виписали 477 пацієнтам 4,8 кілограма марихуани. В основному йдеться про засоби проти хронічних болів.