Медичне страхування в Чехії передбачатиме видатки на марихуану

Нижня палата чеського парламенту схвалила урядовий законопроект, відповідно до якого медичний канабіс буде на 90% оплачуватися за рахунок страхування.

Про це повідомляє 420on.cz.

"Ідеться про випадки, коли препарати на основі марихуани виписав лікар", - уточнюється в повідомленні.

Як наголошується, законопроект передбачає, що пацієнтові буде компенсовано до 30 грамів лікувальних конопель щомісяця з фонду загальнообов'язкового медичного страхування.

Ініціативу представника Чеської піратської партії підвищити цей ліміт до 180 грамів парламентарії відхилили. Тепер схвалити документ належить верхній палаті - Сенатові, після чого він надійде на підпис президенту.

Видання вказує, що кількість жителів Чехії, які приймають препарати на основі канабісу в медичних цілях, зростає. У травні лікарі виписали 477 пацієнтам 4,8 кілограма марихуани. В основному йдеться про засоби проти хронічних болів.