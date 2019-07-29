Трамп хоче скоротити кількість військ в Афганістані до осені наступного року

Президент Дональд Трамп хоче скоротити кількість американських та союзних військ в Афганістані до наступних президентських виборів у листопаді 2020 року.

Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео, передає "Радіо Свобода".

«Він однозначний: припинити нескінченні війни, скоротити кількість, зменшити… Ми сподіваємося, що загалом потреба в бойових силах в регіоні зменшиться», – сказав Помпео.

Він вважає, що існує «реальний прогрес» у мирних переговорах з екстремістським угрупованням «Талібан».

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Нагадаємо: нині в Афганістані перебуває близько 14 тисяч американських військових.