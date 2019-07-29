Затримання танкерів: Лондон відмовляється від “бартеру” з Іраном

Велика Британія не буде обмінювати затриманий біля Гібралтару іранський танкер Grace 1 на британський танкер Stena Impero, який був захоплений Іраном у Ормузькій протоці.

Про це заявив міністр МЗС Великої Британії Домінік Рааб, повідомляє The Telegraph.

“Немає ніякої “послуга за послугу”. Grace 1 був перехоплений за порушення санкцій, коли перевозив нафту до Сирії. Stena Impero був незаконно затриманий. Тому тут не йдеться про якийсь бартер. Ця (ситуація — ред.) про міжнародне право”, - сказав він.

Раніше президент Ірану Хассан Рухані натякнув, що Велика Британія може повернути собі свій нафтовий танкер, затриманий Тегераном, якщо звільнить іранський танкер, затриманий у Гібралтарі за порушення санкцій ЄС.

Як повідомлялося, 4 липня неподалік Гібралтару, за допомогою ВМС Великої Британії, затримали танкер з Ірану Grace 1, що перевозив сиру нафту до Сирії всупереч санкціям ЄС.

У відповідь 19 липня британський танкер Stena Impero з 23 членами екіпажу на борту було затримано Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) в Ормузькій протоці за звинуваченням у порушенні правил міжнародного судноплавства. Лондон пригрозив Тегерану серйозними наслідками, якщо той найближчим часом не звільнить судно.

Канада, НАТО і ЄС закликали Іран до негайного звільнення танкера.