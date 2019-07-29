Сеул розглядає “всі варіанти” для захисту власних суден в Ормузькій протоці
Про це у понеділок заявив заступник речника Міноборони країни Ро Дже-чон, передає Yonhap.
“Ми розглядаємо численні варіанти, аби забезпечити захист наших суден (в Ормузькій протоці — ред.)”, - сказав він.
За словами Ро Дже-чона, остаточне рішення з цього питання ще не прийняте.
Як зазначає Yonhap, після візиту радника президента США з питань нацбезпеки Джона Болтона до Сеула минулого тижня, у ЗМІ поширилися спекуляції, що, на прохання Вашингтона, Сеул може відправити військові кораблі до регіону для захисту іноземних суден від Ірану.
Однак, у Міноборони заявили, що такого прохання від американської сторони не надходило.
Як повідомлялося 25 липня, бойові кораблі ВМС Великої Британії супроводжуватимуть вантажні судна під британським прапором в Ормузькій затоці для їх захисту від нападів Ірану.
Пізніше офіційний Тегеран назвав "провокаційною" ідею супроводу танкерів у Перській затоці військовими кораблями країн ЄС.
Фото: Yonhap