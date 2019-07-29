Сеул розглядає “всі варіанти” для захисту власних суден в Ормузькій протоці

Уряд Південної Кореї розмірковує над усіма варіантами для захисту власних суден при перетині Ормузької протоки.

Про це у понеділок заявив заступник речника Міноборони країни Ро Дже-чон, передає Yonhap.

“Ми розглядаємо численні варіанти, аби забезпечити захист наших суден (в Ормузькій протоці — ред.)”, - сказав він.

За словами Ро Дже-чона, остаточне рішення з цього питання ще не прийняте.

Як зазначає Yonhap, після візиту радника президента США з питань нацбезпеки Джона Болтона до Сеула минулого тижня, у ЗМІ поширилися спекуляції, що, на прохання Вашингтона, Сеул може відправити військові кораблі до регіону для захисту іноземних суден від Ірану.

Однак, у Міноборони заявили, що такого прохання від американської сторони не надходило.

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Як повідомлялося 25 липня, бойові кораблі ВМС Великої Британії супроводжуватимуть вантажні судна під британським прапором в Ормузькій затоці для їх захисту від нападів Ірану.

Пізніше офіційний Тегеран назвав "провокаційною" ідею супроводу танкерів у Перській затоці військовими кораблями країн ЄС.

Фото: Yonhap