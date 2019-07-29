Винищувачі НАТО двічі за тиждень супроводжували російські літаки над Балтикою
Про це повідомило Міністерство оборони Литви.
«22-28 липня винищувачі НАТО, які проводять місію повітряного патрулювання НАТО в Балтії, двічі піднімалися в небо для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться в повідомленні.
Минулого понеділка винищувачі Альянсу упізнали російський винищувач "Су-24", що летів з основної частини РФ в Калінінградську область. Цей борт був з вимкненим транспондером, не підтримував зв'язок з регіональними диспетчерами, був без заздалегідь узгодженим льотним планом.
У неділю був супроводжений транспортний літак Іл-76, який прямував з Калінінградської області на основну територію Росії. Він летів з включеним транспондером, підтримував зв'язок авіадиспетчерами, але у нього не було льотного плану.
Місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з авіабаз в Литві та Естонії.
Фото: diena.lt