Винищувачі НАТО двічі за тиждень супроводжували російські літаки над Балтикою

Винищувачі НАТО двічі за тиждень супроводжували російські літаки над Балтикою

Укрінформ
Винищувачі НАТО, які виконують місію Балтійського повітряного патрулювання, минулого тижня двічі піднімалися в небо, щоб упізнати і супроводити російські військові літаки, що летіли в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

«22-28 липня винищувачі НАТО, які проводять місію повітряного патрулювання НАТО в Балтії, двічі піднімалися в небо для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться в повідомленні.

Минулого понеділка винищувачі Альянсу упізнали російський винищувач "Су-24", що летів з основної частини РФ в Калінінградську область. Цей борт був з вимкненим транспондером, не підтримував зв'язок з регіональними диспетчерами, був без заздалегідь узгодженим льотним планом.

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У неділю був супроводжений транспортний літак Іл-76, який прямував з Калінінградської області на основну територію Росії. Він летів з включеним транспондером, підтримував зв'язок авіадиспетчерами, але у нього не було льотного плану.

Місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з авіабаз в Литві та Естонії.

Фото: diena.lt

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