Протест за чесні вибори: суд Москви призначив перший штраф

Троїцький суд Москви оштрафував на 15 тисяч рублів (235 доларів) росіянина Івана Гаращука за участь у несанкціонованій акції в центрі міста 27 липня. Це перше рішення відносно затриманих того дня.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на опозиційну групу "Апологія протесту".

"Гаращука визнали винним в участі у несанкціонованому заході, через який виникли перешкоди роботі об'єктів життєзабезпечення і руху транспорту і пішоходів (ч. 6.1 ст. 20.2 КпАП)", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про штрафи для ряду інших протестувальників на суму від 10 до 15 тисяч рублів.

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Акція на підтримку незалежних кандидатів до Мосміськдуми планувалася вдень в суботу біля мерії Москви. Влада її не погодила. Поліція оточила Тверську, перекрила підземні переходи і витісняла людей в сторони від мерії, потім у провулки. В результаті протестувальники продовжували ходу і заходили в тому числі на Трубну площа і на Луб'янку. МВС повідомило, що були затримані 1074 учасники акції, за даними "ОВД-Инфо", поліцейські затримали 1373 осіб. У відділах поліції на ніч залишили близько 150 затриманих.