Борис Джонсон у понеділок переїде на Даунінг-стрит
Про це повідомляє Sky News.
"Прем'єр-міністр офіційно переїздить сьогодні, і так, його партнерка буде жити там", - підтвердила речник Джонсона.
Вона також наголосила, що платникам податків не доведеться платити ніяких додаткових витрат у зв'язку з переїздом міс Симондс. Також передбачається, що вона не винайматиме в будинок працівників, яким платили б з державної скарбниці.
Як зазначає видання, колишня керівник відділу комунікацій Торі Керрі Симондс стане першою супутницею, яка живе в офіційній резиденції голови уряду країни і не перебуває з прем'єр-міністром в офіційному шлюбі.
Як відомо, шлюборозлучний процес Джонсона з його колишньою дружиною, адвокатом і письменницею Мариною Уїлер формально ще не завершений.
Фото: Радіо Свобода