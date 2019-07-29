Борис Джонсон у понеділок переїде на Даунінг-стрит

Новообраний прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у понеділок разом зі своєю супутницею Керрі Симондс остаточно переїдуть в резиденцію голови уряду на Даунінг-стрит.

Про це повідомляє Sky News.

"Прем'єр-міністр офіційно переїздить сьогодні, і так, його партнерка буде жити там", - підтвердила речник Джонсона.

Вона також наголосила, що платникам податків не доведеться платити ніяких додаткових витрат у зв'язку з переїздом міс Симондс. Також передбачається, що вона не винайматиме в будинок працівників, яким платили б з державної скарбниці.

Як зазначає видання, колишня керівник відділу комунікацій Торі Керрі Симондс стане першою супутницею, яка живе в офіційній резиденції голови уряду країни і не перебуває з прем'єр-міністром в офіційному шлюбі.

Як відомо, шлюборозлучний процес Джонсона з його колишньою дружиною, адвокатом і письменницею Мариною Уїлер формально ще не завершений.

Фото: Радіо Свобода