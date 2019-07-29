Літак до Лондона розвернули на Бостон через сморід у кабіні екіпажу

Рейс авіакомпанії American Airlines з Філадельфії до Лондона був перенаправлений до Бостона після повідомлення про неприємний запах у кабіні екіпажу.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на заяву авіаперевізника.

“Рейс American Airlines до Лондона був перенаправлений до Бостона після повідомлення про сморід у кабіні екіпажу”, - йдеться у повідомленні.

Літак рейсу AA728 зі 154 пасажирами й 12 членами екіпажу у неділю ввечері вилетів з аеропорту у Філадельфії. Однак, через майже 90 хвилин його перенаправили до Бостона.

У компанії зазначили, що після посадки 10 членів екіпажу було госпіталізовано. Ніхто з пасажирів не скаржився на погіршення стану здоров'я.

Джерело неприємного запаху встановлюють.

Фото: www.euronews.com