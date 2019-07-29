Іракські авіалінії: пасажирів попросили зібрати кошти на пальне

Пасажирів літака іракських авіаліній, який збирався вилетіти з Тунісу до Іраку, попросили зібрати гроші на пальне, оскільки воно не було проплачене, й відсутність надання послуги дозаправки літака унеможливлювала його повернення додому.

Відповідне відео виставили пасажири літака, повідомляє CNN Turk.

«Пілот літака попросив пасажирів зібрати між собою 3 тисячі доларів, щоб здійснити подорож», - повідомили пасажири.

Літак мав вилетіти з Карфагена до Багдада, але через несплату сервісу з дозаправки в аеропорту, його виліт було скасовано.

Екіпаж звернувся спочатку до посольства, а потім один із пілотів вирішив звернутися до пасажирів, аби ті зібрали кошти на пальне.

Пасажири не поспішали зі збором коштів, чекали на вирішення ситуації, знімали подію на телефони та розміщували відео в мережі.

Питання було вирішене після втручання посольства Іраку в Тунісі. Літак вилетів після сплати необхідних коштів. Авіакомпанія Iraqi Airlines ситуацію не коментує.