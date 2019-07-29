Іракські авіалінії: пасажирів попросили зібрати кошти на пальне

Іракські авіалінії: пасажирів попросили зібрати кошти на пальне

Укрінформ
Пасажирів літака іракських авіаліній, який збирався вилетіти з Тунісу до Іраку, попросили зібрати гроші на пальне, оскільки воно не було проплачене, й відсутність надання послуги дозаправки літака унеможливлювала його повернення додому.

Відповідне відео виставили пасажири літака, повідомляє CNN Turk.

«Пілот літака попросив пасажирів зібрати між собою 3 тисячі доларів, щоб здійснити подорож», - повідомили пасажири.

Літак мав вилетіти з Карфагена до Багдада, але через несплату сервісу з дозаправки в аеропорту, його виліт було скасовано.

Екіпаж звернувся спочатку до посольства, а потім один із пілотів вирішив звернутися до пасажирів, аби ті зібрали кошти на пальне.

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Пасажири не поспішали зі збором коштів, чекали на вирішення ситуації, знімали подію на телефони та розміщували відео в мережі.

Питання було вирішене після втручання посольства Іраку в Тунісі. Літак вилетів після сплати необхідних коштів. Авіакомпанія Iraqi Airlines ситуацію не коментує.

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