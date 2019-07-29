У Каліфорнії сталася стрілянина на сімейному фестивалі, є постраждалі

У Каліфорнії сталася стрілянина на сімейному фестивалі, є постраждалі

Укрінформ
У неділю, 28 липня, у містечку Гілрой поблизу Сан-Франциско, США, стрілок відкрив вогонь по відвідувачам популярного сімейного фестивалю Garlic festival.

Внаслідок стрілянини є загиблі та поранені, а злочинця досі не зловили, повідомляє CNN

«Як тільки почалася стрілянина, люди почали кричати та розбігатися, дехто намагався знайти своїх дітей це натовпі», - розповів в ефірі CNN один зі свідків події. 

Він додав, що чув декілька черг з напівавтоматичної зброї. Спочатку більшість учасників фестивалю сприйняли звуки пострілів за фейерверк. Коли люди усвідомили, що це стрілянина, на фестивалі почалася паніка та хаос.

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Нині правоохоронці оточили район інциденту та роблять все можливе для затримання злочинця. Поки що достеменно невідомо, скільки стрілків було на фестивалі, один чи два, і які мотиви злочину.

На ситуацію вже відреагував президент США Дональд Трамп.

«Правоохоронці працюють на місці події у Гілрої, Каліфорнія. Повідомляється, що стрілка досі не затримано. Будьте обережні та бережіть себе!», - написав американський президент на своїй сторінці у Twitter. 

Точна кількість поранених та загиблих нині уточнюється. Нині поліція підтверджує загибель однієї особи. Відомо, що до шпиталю були доставлені, за різними повідомленнями, від п'яти до одинадцяти осіб.

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