У Каліфорнії сталася стрілянина на сімейному фестивалі, є постраждалі

Внаслідок стрілянини є загиблі та поранені, а злочинця досі не зловили, повідомляє CNN.

«Як тільки почалася стрілянина, люди почали кричати та розбігатися, дехто намагався знайти своїх дітей це натовпі», - розповів в ефірі CNN один зі свідків події.

Він додав, що чув декілька черг з напівавтоматичної зброї. Спочатку більшість учасників фестивалю сприйняли звуки пострілів за фейерверк. Коли люди усвідомили, що це стрілянина, на фестивалі почалася паніка та хаос.

Нині правоохоронці оточили район інциденту та роблять все можливе для затримання злочинця. Поки що достеменно невідомо, скільки стрілків було на фестивалі, один чи два, і які мотиви злочину.

На ситуацію вже відреагував президент США Дональд Трамп.

«Правоохоронці працюють на місці події у Гілрої, Каліфорнія. Повідомляється, що стрілка досі не затримано. Будьте обережні та бережіть себе!», - написав американський президент на своїй сторінці у Twitter.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!