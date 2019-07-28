У Нью-Йорку сталася смертельна стрілянина, серед поранених - дитина

У Нью-Йорку в районі Бруклін сталася стрілянина, унаслідок якої загинула одна людина, ще понад 10 постраждали.

Про це повідомляє The New York Daily News.

"Одна людина загинула внаслідок стрілянини під час великої вечірки в Брукліні у суботу ввечері, всього постраждали близько 10 людей", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, стрілянина сталася на вечірці в районі Бруклін в ніч на 28 липня. На той час на заході перебувало багато людей.

Унаслідок стрілянини одна людина загинула на місці. Джерела видання зазначають, що серед постраждалих є дитина.

Фото: nydailynews