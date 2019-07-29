Британія відправила другий військовий корабель до Перської затоки

Ще один військовий корабель Королівського флоту прибув для захисту британських кораблів на тлі посилення напруги в регіоні Перської затоки.

Про це інформує BBC.

«Другий військовий корабель Королівського флоту прибув до затоки для захисту британських кораблів на тлі посиленої напруги в регіоні», – йдеться у повідомленні.

Фрегат Королівського флоту Duncan приєднався до фрегата Montrose для супроводу суден, що йдуть під британським прапором через Ормузьку протоку. Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що країна продовжує наполягати на дипломатичному вирішенні кризи з Іраном.

«Свобода судноплавства в Ормузькій протоці є життєво важливою не лише для Британії, але й для наших міжнародних партнерів та союзників. Торговельні кораблі повинні бути спроможні законно подорожувати та безпечно доправляти вантажі у будь-якій точці світу», – наголосив урядовець.

Раніше офіційний Тегеран заявив, що вважає «провокаційною» ідею супроводу танкерів у Перській затоці військовими кораблями країн ЄС.