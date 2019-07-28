Іран заявляє, що не дозволить США та Британії взяти під контроль Ормузьку протоку

Офіційний Тегеран не має наміру погоджуватися з тим, щоб інші держави, зокрема Британія та США, забезпечували безпеку судноплавства іноземних суден у регіоні Перської затоки.

Про це інформує агенція MEHR.

"Америка та Британія роздмухують полум'я війни у регіоні Перської затоки, вони роблять вигляд, що контролюють Ормузьку протоку та рух суден. Звичайно, ми не дозволимо цього", - заявив секретар Ради доцільності Ісламської Республіки Іран Мохсен Резай під час перемовин з делегацією КНР.

Резай додав, що Іран не прагне війни, але захистить себе.

"Безпека Перської затоки — це наша безпека, ми повинні реагувати на їхні напади та дестабілізуючі дії, щоб підтримувати цю безпеку", - акцентував Резай.

Як повідомлялося, ще один військовий корабель Королівського флоту прибув для захисту британських кораблів на тлі посилення напруги в регіоні Перської затоки.