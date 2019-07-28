Іран заявляє, що не дозволить США та Британії взяти під контроль Ормузьку протоку

Іран заявляє, що не дозволить США та Британії взяти під контроль Ормузьку протоку

Укрінформ
Офіційний Тегеран не має наміру погоджуватися з тим, щоб інші держави, зокрема Британія та США, забезпечували безпеку судноплавства іноземних суден у регіоні Перської затоки.

Про це інформує агенція MEHR.

"Америка та Британія роздмухують полум'я війни у регіоні Перської затоки, вони роблять вигляд, що контролюють Ормузьку протоку та рух суден. Звичайно, ми не дозволимо цього", - заявив секретар Ради доцільності Ісламської Республіки Іран Мохсен Резай під час перемовин з делегацією КНР.

Резай додав, що Іран не прагне війни, але захистить себе.

"Безпека Перської затоки — це наша безпека, ми повинні реагувати на їхні напади та дестабілізуючі дії, щоб підтримувати цю безпеку", - акцентував Резай.

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Як повідомлялося, ще один військовий корабель Королівського флоту прибув для захисту британських кораблів на тлі посилення напруги в регіоні Перської затоки.

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