Іран назвав "провокаційною" європейську військову місію у Перській затоці
Про це повідомляє AFP.
"Іран у неділю охарактеризував як провокаційну британську пропозицію щодо здійснення військово-морської місії під проводом ЄС для супроводу танкерів у Перській затоці, на тлі посилення напруженості між країнами через захоплення суден", - йдеться у повідомленні.
Британія заявила в понеділок, що планує здійснення європейськими морськими силами супроводу танкерів через Перську затоку у відповідь на захоплення Іраном судна під прапором Великої Британії 19 липня.
У своєму коментарі в неділю речник уряду Ірану Алі Абеї заявив, що Іран вважає, що лише країни регіону повинні підтримувати безпеку руху через Перську затоку.
Як повідомлялося, 4 липня неподалік Гібралтару, за допомогою ВМС Великої Британії, затримали танкер з Ірану Grace 1, що перевозив сиру нафту до Сирії всупереч санкціям ЄС.
У відповідь 19 липня британський танкер Stena Impero з 23 членами екіпажу на борту було затримано Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) в Ормузькій протоці за звинуваченням у порушенні правил міжнародного судноплавства. Лондон пригрозив Тегерану серйозними наслідками, якщо той найближчим часом не звільнить судно.
Канада, НАТО та ЄС закликали Іран до негайного звільнення танкера. 24 липня президент Ірану Хасан Рухані натякнув Лондону на обмін затриманими танкерами.