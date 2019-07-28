Іран назвав "провокаційною" європейську військову місію у Перській затоці

Офіційний Тегеран вважає "провокаційною" ідею супроводу танкерів у Перській затоці військовими кораблями країн ЄС.

Про це повідомляє AFP.

"Іран у неділю охарактеризував як провокаційну британську пропозицію щодо здійснення військово-морської місії під проводом ЄС для супроводу танкерів у Перській затоці, на тлі посилення напруженості між країнами через захоплення суден", - йдеться у повідомленні.

Британія заявила в понеділок, що планує здійснення європейськими морськими силами супроводу танкерів через Перську затоку у відповідь на захоплення Іраном судна під прапором Великої Британії 19 липня.

У своєму коментарі в неділю речник уряду Ірану Алі Абеї заявив, що Іран вважає, що лише країни регіону повинні підтримувати безпеку руху через Перську затоку.

Як повідомлялося, 4 липня неподалік Гібралтару, за допомогою ВМС Великої Британії, затримали танкер з Ірану Grace 1, що перевозив сиру нафту до Сирії всупереч санкціям ЄС.

У відповідь 19 липня британський танкер Stena Impero з 23 членами екіпажу на борту було затримано Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) в Ормузькій протоці за звинуваченням у порушенні правил міжнародного судноплавства. Лондон пригрозив Тегерану серйозними наслідками, якщо той найближчим часом не звільнить судно.

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Канада, НАТО та ЄС закликали Іран до негайного звільнення танкера. 24 липня президент Ірану Хасан Рухані натякнув Лондону на обмін затриманими танкерами.