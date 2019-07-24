Тегеран попередив Британію про намір захищати Перську затоку
Про це повідомляє AFP .
«Я вітаю свого колишнього колегу Бориса Джонсона з призначенням на пост прем'єр-міністра Великої Британії ... Іран не прагне до конфронтації. Але у нас 1500 миль берегової лінії Перської затоки. Це наші води, і ми будемо їх захищати », - заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф.
Попередження прозвучало на тлі напруженої ситуації в Ормузькій протоці, де 20 липня Іран затримав нафтовий танкер Stena Impero під британським прапором і транспортував його в порт Бандар-Аббас.
Всі 23 члени екіпажу Stena Impero залишаються на борту захопленого танкера, вони здорові і знаходяться у безпеці. За словами голови Організації морських портів Ірану Аллахморада Афіфіпура, доля екіпажу залежить від готовності його членів до співпраці з владою Ірану.
Британське міністерство транспорту підвищило рівень безпеки морських перевезень під прапором Британії до рівня 3 і продовжує рекомендувати не проходити через Ормузьку протоку.