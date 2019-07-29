Трамп обрав нового директора Національної розвідки США

Президент США Дональд Трамп номінуватиме конгресмена-республіканця від штату Техас Джона Реткліффа на пост директора Національної розвідки США.

Діючий директор Ден Коутс залишить посаду 15 серпня, повідомив американський президент на власній сторінці у Twitter.

“Радий оголосити, що конгресмен Джон Реткліфф з Техасу, який має високу повагу, буде номінований мною на посаду директора Національної розвідки», - написав він.

Трамп переконаний, що Реткліфф надихатиме та забезпечить «велич країни, яку любить».

«Нинішній директор, Ден Коутс, залишить посаду 15 серпня. Я хотів би подякувати Дену за чудову службу на благо нашої країни. Виконуючий обов`язки директора буде призначений незабаром», - додав президент США.

Читайте також: Трамп хоче прирівняти рух антифашистів до терористів

Перед призначенням на посаду, кандидатура Джона Реткліффа має бути схвалена більшістю голосів Сенату Конгресу США. Відповідні слухання можна очікувати вже найближчим часом.

Однією з характерних особливостей нового кандидата на посаду директора Національної розвідки є повна відсутність досвіду у розвідувальній спільноті. До обрання конгресменом, він лише працював мером містечка Хіс у Техасі, де мешкають 8 тис. осіб.

Читайте також: Трамп пригрозив Франції санкціями

Ден Коутс обіймав посаду з січня 2017 року, протягом всього президентского терміну Дональда Трампа.

Директор Національної розвідки координує роботу шістнадцяти розвідувальних інституцій та агенцій США. Він підпорядковується напряму президенту США.