Трамп обрав нового директора Національної розвідки США

Трамп обрав нового директора Національної розвідки США

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп номінуватиме конгресмена-республіканця від штату Техас Джона Реткліффа на пост директора Національної розвідки США.

Діючий директор Ден Коутс залишить посаду 15 серпня, повідомив американський президент на власній сторінці у Twitter. 

“Радий оголосити, що конгресмен Джон Реткліфф з Техасу, який має високу повагу, буде номінований мною на посаду директора Національної розвідки», - написав він. 

Трамп переконаний, що Реткліфф надихатиме та забезпечить «велич країни, яку любить». 

«Нинішній директор, Ден Коутс, залишить посаду 15 серпня. Я хотів би подякувати Дену за чудову службу на благо нашої країни. Виконуючий обов`язки директора буде призначений незабаром», - додав президент США. 

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Перед призначенням на посаду, кандидатура Джона Реткліффа має бути схвалена більшістю голосів Сенату Конгресу США. Відповідні слухання можна очікувати вже найближчим часом. 

Однією з характерних особливостей нового кандидата на посаду директора Національної розвідки є повна відсутність досвіду у розвідувальній спільноті. До обрання конгресменом, він лише працював мером містечка Хіс у Техасі, де мешкають 8 тис. осіб. 

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Ден Коутс обіймав посаду з січня 2017 року, протягом всього президентского терміну Дональда Трампа. 

Директор Національної розвідки координує роботу шістнадцяти розвідувальних інституцій та агенцій США. Він підпорядковується напряму президенту США. 

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