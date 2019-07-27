Трамп пригрозив Франції санкціями

Трамп пригрозив Франції санкціями

Укрінформ
Невдоволення господаря Білого дому викликало рішення Франції запровадити податок на цифрові компанії.

Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

“Франція щойно обклала цифровим податком наші великі американські технологічні компанії. Якщо хтось і зробить таке, це має бути їхня рідна країна, США", - повідомив американський президент.

Він пообіцяв незабаром оголосити про суттєві дії у відповідь "з приводу дурниці Макрона".

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"Я завжди казав, що американське вино краще від французького!", - додав Трамп.

Фото: newsweek.com

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