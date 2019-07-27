Трамп пригрозив Франції санкціями

Невдоволення господаря Білого дому викликало рішення Франції запровадити податок на цифрові компанії.

Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

“Франція щойно обклала цифровим податком наші великі американські технологічні компанії. Якщо хтось і зробить таке, це має бути їхня рідна країна, США", - повідомив американський президент.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron's foolishness shortly. I've always said American wine is better than French wine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 липня 2019 р.

Він пообіцяв незабаром оголосити про суттєві дії у відповідь "з приводу дурниці Макрона".

"Я завжди казав, що американське вино краще від французького!", - додав Трамп.

Фото: newsweek.com