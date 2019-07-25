Трамп не хоче вводити санкції проти Анкари через російські С-400 — CNN

Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти республіканським сенаторам, що не бажає вводити санкції проти Туреччини за купівлю Анкарою російських ЗРК С-400.

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох сенаторів, які були присутні на зустрічі з Трампом.

“Президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти сенаторам-республіканцям під час закритої зустрічі у вівторок після обіду, що не бажає санкціонувати Туреччину через її закупівлю російських ЗРК (С-400 — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовника, сенатори були не дуже раді такій позиції Трампа.

Як зазначає CNN, американські законодавці раніше заявляли, що у них немає іншого вибору як ввести санкції проти Туреччини за закупівлю російських ЗРК через прийнятий Акт “Про протидію противникам США шляхом введенням санкції” від 2017 року, проте Анкара є членом НАТО, і це значно ускладнює ситуацію.

Речник Ради з Нацбезпеки Білого дому відмовився коментувати новину.

Як повідомлялося, постачання компонентів ЗРК С-400 до Туреччини розпочалося 12 липня. Підписання Туреччиною угоди з РФ щодо постачання ЗРК С-400 та початок постачання критикують на Заході, неодноразово погрожуючи запровадженням санкцій, зокрема з боку США. Американські ЗМІ повідомляють, що Білий дім уже цього тижня може запровадити пакет санкцій проти Туреччини.

Президент Туреччини заявив, що постачання російських ЗРК С-400 завершиться у квітні 2020 року, у планах – спільне виробництво систем із Росією.

Позавчора в.о. міністра оборони США Марк Еспер під час слухань у Сенаті щодо затвердження його на посаді глави Пентагону висловив переконання, що відмова Туреччини скасувати угоду з росіянами попри неодноразові вимоги Вашингтона є "неправильним" кроком, який розчаровує США і змушує реагувати у відповідь.