До Туреччини прибув тринадцятий літак з деталями С-400

«Постачання компонентів ЗРК С-400 продовжуються. У зв’язку з цим тринадцятий літак приземлився в аеропорту Мюртед», - повідомило міноборони.

Як повідомлялося, постачання компонентів ЗРК С-400 розпочалося 12 липня. Підписання Туреччиною угоди з РФ щодо постачання ЗРК С-400 та початок постачання критикують на Заході, неодноразово погрожуючи запровадженням санкцій, зокрема з боку США. Американські ЗМІ повідомляють, що Білий дім уже цього тижня може запровадити пакет санкцій проти Туреччини.

Президент Туреччини заявив про те, що постачання російських ЗРК С-400 завершиться у квітні 2020 року, у планах – спільне виробництво систем із Росією.

Вчора в.о. міністра оборони США Марк Еспер під час слухань у Сенаті щодо затвердження його на посаді глави Пентагону, висловив переконання, що відмова Туреччини скасувати угоду з росіянами попри неодноразові вимоги Вашингтона є "неправильним" кроком, який розчаровує США і змушує реагувати у відповідь.

Фото: twitter.com/tcsavunma