Трамп хоче прирівняти рух антифашистів до терористів

Рух Antifa, що об'єднує ліві та ліворадикальні партії та організації, може бути визнано у США терористичним.

Про це президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter.

"Думаю над тим, чи визнавати ANTIFA - цих боягузливих радикальних лівих психопатів, які лише влаштовують бійки (хоча при цьому і є противниками насильства) та б'ють людей по головах бейсбольними битками, — головною терористичною організацією (як MS-13 та інші). Це суттєво полегшило б працю поліції!" - написав Трамп.

Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

Трамп уже не вперше критикує Antifa. Раніше одному із заходів у рамках своєї передвиборної кампанії він назвав активістів цього руху "хворими людьми".

Фото: The White House