Трамп хоче прирівняти рух антифашистів до терористів

Трамп хоче прирівняти рух антифашистів до терористів

Укрінформ
Рух Antifa, що об'єднує ліві та ліворадикальні партії та організації, може бути визнано у США терористичним.

Про це президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter.

"Думаю над тим, чи визнавати ANTIFA - цих боягузливих радикальних лівих психопатів, які лише влаштовують бійки (хоча при цьому і є противниками насильства) та б'ють людей по головах бейсбольними битками, — головною терористичною організацією (як MS-13 та інші). Це суттєво полегшило б працю поліції!" - написав Трамп.

Трамп уже не вперше критикує Antifa. Раніше одному із заходів у рамках своєї передвиборної кампанії він назвав активістів цього руху "хворими людьми".

Фото: The White House

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