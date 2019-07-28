Представники п'яти країн обговорили порятунок ядерної угоди

Представники п'яти країн обговорили порятунок ядерної угоди

Укрінформ
Заступники міністрів закордонних справ Ірану та "групи 4+1" – Росії, Китаю, Франції, Великої Британії та Німеччини – провели у неділю, 28 липня, у Відні зустріч з метою порятунки угоди щодо ядерної програми ІРІ.

Про це повідомляє австрійський суспільний мовник ORF.

"Атмосфера була конструктивною. Обговорення пройшло добре. Не можу сказати, що ми все вирішили, але є багато зобов’язань", - заявив після зустрічі заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

Він також заявив, що Іран продовжить скорочувати свої зобов’язання в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД, англійська абревіатура - JCPoA) щодо ядерної програми Ірану, "допоки європейців не забезпечать інтереси Ірану в цій угоди".

За його словами, учасники СВПД в найближчий час мають намір провести зустріч на рівні міністрів, однак поки її дата не визначена.

Як повідомлялося, з 15 травня поточного року Іран офіційно призупинив виконання частини своїх зобов'язань за умовами СВПД та повідомив про це всі сторони цієї міжнародної угоди, з якої близько року тому в односторонньому порядку вийшли США. 20 травня Іран оголосив про збільшення в чотири рази ступеня збагачення низькозбагаченого урану.

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Євросоюз, а також уряди Великої Британії, Франції та Німеччини, закликали Іран дотримуватися положень СВПД. Цей План дій європейські учасники вважають основою регіональної стабільності та дотримання міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

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