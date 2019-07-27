Протести у Москві: Amnesty закликає звільнити затриманих

Міжнародна організація Amnesty International звернулася до влади Росії з вимогою звільнити всіх затриманих на протестних акціях у Москві.

Про це повідомляє РБК.

"Ми вимагаємо, щоб російська влада провела негайне, повне й ефективне розслідування цих інцидентів і забезпечили, щоб жертви насильства з боку поліції отримували компенсацію в компетентних судах", - заявила директорка російської філії фонду Наталя Звягіна.

Читайте також: У Москві затримали вже понад тисячу учасників акції протесту

Як повідомлялося, незалежні кандидати до Мосміськдуми проводять масові вуличні акції з 14 липня. Учасники протестів незадоволені також тим, що багато кандидатів, лояльних до мерії Москви, ідуть на вибори не від партій, а як самовисуванці. Проблем із реєстрацією у провладних кандидатів немає.

У суботу, 27 липня, в центрі російської столиці силовики затримали понад тисячу осіб, які прийшли на мітинг «За чесні вибори». Постраждали кілька журналістів: зокрема, журналістку РБК Олену Шевельову вдарив поліціянт, а оператору відомого російського урбаніста Іллі Варламова Олексію Солоухіну розбили ніс. Громадян масово били кийками, на учасників акції нацьковували службових собак. Крім того, невідомі розпилили у натовпі перцевий газ, від якого постраждали і громадяни, і силовики.

Багато затриманих також говорять про те, що їх били в автозаках.

Вибори в московську міську думу відбудуться 8 вересня 2019 року.