У Москві затримали вже понад тисячу учасників акції протесту

У центрі Москви силовики затримали понад 1 тисячу людей, які прийшли на несанкціонований мітинг «За чесні вибори» на підтримку незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи, яким відмовили у реєстрації.

За останньою інформацією «ОВС-Інфо», російські правоохоронці затримали 1007 людей.

Постраждали кілька журналістів: зокрема, журналістку РБК Олену Шевельову вдарив поліціянт, а оператору відомого російського урбаніста Іллі Варламова Олексію Солоухіну розбили ніс. Громадян масово били кийками, на учасників акції нацьковували службових собак. Крім того, невідомі розпилили у натовпі перцевий газ, від якого постраждали і громадяни, і силовики.

Багато затриманих також говорять про те, що їх били в автозаках.

Як повідомлялося, незалежні кандидати до Мосміськдуми проводять масові вуличні акції з 14 липня. Учасники протестів незадоволені також тим, що багато кандидатів, лояльних до мерії Москви, ідуть на вибори не від партій, а як самовисуванці. Проблем із реєстрацією у провладних кандидатів немає.

Наразі слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про перешкоджання роботі виборчої комісії.

Вибори в московську міську думу відбудуться 8 вересня 2019 року.