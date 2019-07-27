У Москві затримали майже 700 мітингувальників, деяких — особливо жорстоко

Співробітники правоохоронних органів Москви станом на 19.00 затримали 696 людей у зв'язку з мітингом за вільні вибори.

Про це повідомляє ОВД-Информ.

Зазначається, що у відділ поліції по району Філі-Давидково доставили чотирьох неповнолітніх, де у них відібрали всі особисті речі. Потім всіх чотирьох відпустили під зобов'язання про явку до суду. Але при цьому їм повернули не всі речі. Так, один із затриманих виявив пропажу грошей.

Жёсткие задержание на Трубной pic.twitter.com/2uh3FDVo3X — Лиза Кирпанова (@lisakirpanova) July 27, 2019

Багато затриманих також говорять про те, що їх били в автозаках.

Тим часом незареєстрованих кандидатів у депутати Мосміськдуми Юлію Галяміну, Івана Жданова і Дмитра Гудкова випустили прямо з будівлі суду.

Юриста ФБК, незалежного кандидата до Мосміськдуми Любов Соболь оштрафували на 30 тисяч рублів за адміністративною статтею про порушення порядку проведення мітингів. Приводом став твіт, в якому Соболь написала, що 14 липня проводитиме зустріч з виборцями в Новопушкінському сквері, інформує Медуза.

Як повідомлялося, незалежні кандидати до Мосміськдуми проводять масові вуличні акції з 14 липня. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про перешкоджання роботі виборчої комісії.