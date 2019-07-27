У Москві затримали понад 560 осіб, двох постраждалих забрала "швидка"

Відзначається також, що двох постраждалих при затриманні відвезла "швидка допомога".

Так, найпершого затриманого сьогодні біля московської мерії, Костянтина Коновалова, якому під час затримання пошкодили ногу, було госпіталізовано з ОВД «Аеропорт». Пізніше він написав у Twitter, що у нього перелом ноги.

У результаті перелом внутрішнього виростка великогомілкової кістки. Я хз що це означає, але лікар каже, що, напевно, місяць у гіпсі...

☹️ pic.twitter.com/J9vg2sniwx — Constantine (@CKonovalov) 27 липня 2019 р.

Муніципального депутата Олександру Парушину також відвезли на "швидкій" - їй розбили голову в кров, і вона втратила свідомість.

Про побиття заявив і затриманий муніципальний депутат Костянтин Янкаускас, якого зараз його везуть у відділ поліції Південне Бутово.

За інформацією правозахисників, жорсткі сутички між силовиками і учасниками акції відбуваються в Столешніковому провулку. Тут постраждали і представники ЗМІ. Так, журналістку РБК вдарив співробітник поліції, а кореспонденту "Медіазони" заламали руку.

ЗМІ повідомляють, що настоятель храму Косьми і Даміана у Столешніковому провулку відкрив двері, щоб могли пройти заблоковані люди. Після цього біля церкви поставили двох співробітників Росгвардії.

Тим часом, поліцейські увірвалися до студії каналу «Навальний Live», який вів трансляцію з акції протесту в центрі Москви. Повідомляється, що двері в студію випиляли.

Співробітники поліції також прийшли до редакції телеканалу "Дождь". Вони вручили головному редактору "Дождя" Олександрі Перепеловій повістку на допит до Слідчого комітету як свідка у справі про перешкоджання роботі виборчкомів.

За даними пресслужби ГУ МВС РФ по р. Москві, в акції в центрі Москви брали участь близько 3500 людей, з яких близько 700 журналістів і блогерів.

Як повідомлялося, незалежні кандидати в депутати Мосміськдуми з 14 липня проводять масові акції з вимогою їхньої реєстрації на виборах.

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Слідчий комітет РФ 24 липня порушив кримінальну справу про перешкоджання роботі Мосміськвиборчкому та інших виборчих комісій.

Московська прокуратура проводить через заклики до мітингу адміністративне розслідування відносно 15 кандидатів.

Фото: twitter.com/styazshkin