У Москві на акції за вільні вибори затримали вже 317 осіб

Кількість затриманих у зв'язку з несанкціонованою акцією за вільні вибори біля будівлі мерії Москви збільшилася до 317 людей.

Такі дані наводить ОВД-Инфо.

За інформацією «Апологии протеста», ні до жодного із затриманих не пускають адвокатів.

Одна із затриманих Вероніка Виногродська розповіла, що в автозаку, де вона знаходиться, розбилося скло, і тепер людей пересаджують до іншого. Серед затриманих є людина з інвалідністю другої групи і неповнолітній.

Раніше повідомлялося, що перед акцією були затримані кілька кандидатів у депутати Мосміськдуми.

Як відомо, незалежні кандидати в депутати Мосміськдуми з 14 липня проводять масові акції з вимогою їхньої реєстрації на виборах.

Слідчий комітет РФ 24 липня порушив кримінальну справу про перешкоджання роботі Мосміськвиборчкому та інших виборчих комісій.

Московська прокуратура проводить через заклики до мітингу адміністративне розслідування відносно 15 кандидатів.