Біля мерії Москви проходить мітинг за вільні вибори - затриманих вже 140

"140 осіб затримали у зв'язку з акцією біля мерії Москви", - йдеться в текстовій онлайн-трансляції на сайті видання.

За інформацією Дождя, затримання у московській мерії почалися вранці, а до 14:00, коли мала розпочатися акція, протестуючих і журналістів відтіснили від будівлі.

Водночас, Новая газета передає, що біля Брюсова провулка ОМОН і поліція взяли людей у кільце.

Як відомо, опозиційного політика Олексія Навального раніше було заарештовано на 30 діб за заклик на акцію біля мерії, московська прокуратура проводить через заклики до мітингу адміністративне розслідування відносно 15 кандидатів. Кілька з них були затримані перед акцією - це, зокрема, Любов Соболь, Ілля Яшин, Дмитро Гудков, Юлія Галяміна, Іван Жданов.

Раніше повідомлялося, що у Москві силовики затримали директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова, якого раніше не зареєстрували кандидатом на вибори до Мосміськдуми. Напередодні в його передвиборчому штабі проведено обшук. Крім того, поліція провела обшуки вдома у прессекретаря Фонду боротьби з корупцією Кіри Ярмиш, співробітника ФБК Руслана Шаведдінова і незалежного кандидата на виборах до Мосміськдуми Юлії Галяміної.

Як відомо, незалежні кандидати до Мосміськдуми з 14 липня проводять масові акції з вимогою їхньої реєстрації на виборах.

Слідчий комітет РФ 24 липня порушив кримінальну справу про перешкоджання роботі Мосміськвиборчкому та інших виборчих комісій.

Фото: Євгенія Зобніна