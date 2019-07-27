На акції протесту в Москві - масові затримання

"Мене затримано. Всім гарного дня. Росія буде вільною!" - написав Жданов.

Причина затримання зараз невідома.

Крім того, поліція провела обшуки вдома у прессекретаря Фонду боротьби з корупцією Кіри Ярмиш, співробітника ФБК Руслана Шаведдінова і незалежного кандидата на виборах до Мосміськдуми Юлії Галяміної.

Ярмиш повідомила, що приводом для обшуку стала кримінальна справа про перешкоджання роботі виборчих комісій, яку порушив Слідчий комітет РФ після серії вуличних акцій за вільні вибори до Мосміськдуми. Вона також зазначила, що після обшуку її і Шаведдінова повезуть на допит до СК.

"МБХ медіа" в Тwitter повідомляє про 58 затриманих.

58 человек как минимум уже задержаны, сообщает наш корреспондент. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/5T4DxUScAc — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 липня 2019 р.

За інформацією російських ЗМІ, біля московської мерії сьогодні запланована акція протесту в зв'язку з масовим недопуском незалежних кандидатів на вибори. До будівлі мерії стягнули сили поліції, і вже затримано шестеро осіб, в тому числі дизайнер Костянтин Коновалов, який під час пробіжки біля мерії зупинився, щоб сфотографувати автозаки.

Первое жесткое задержание. Тем временем у мэрии задержаны как минимум 37 человек, сообщает наш корреспондент. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/ZNVqL1E8Z0 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 липня 2019 р.

Як відомо, незалежні кандидати до Мосміськдуми з 14 липня проводять масові акції з вимогою їхньої реєстрації на виборах. Поліція з 25 липня проводить обшуки вдома та у штабах у незареєстрованих кандидатів.

33 человека задержаны у мэрии в Москве, сообщает наш корреспондент. 47 минут до начала акции pic.twitter.com/SfIPFJ5hdL — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 липня 2019 р.

У передвиборчому штабі директора ФБК Івана Жданова 26 липня співробітники Слідчого комітету і МВС провели обшук у зв'язку з кримінальною справою про перешкоджання роботі виборчих комісій (стаття 141 КК). Приводом для заведення справи стала акція за допуск незалежних кандидатів у Мосміськвиборчкому.

Фото: twitter.com/MBKhMedia