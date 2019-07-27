Автобус з чеськими відпочивальниками згорів у Італії

Двоповерховий автобус, в якому на відпочинок їхали понад 50 чеських туристів, згорів.

Як повідомляє Seznam, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

"В Італії згорів автобус, що перевозив чеських туристів", - йдеться в повідомленні.

В автобусі на італійський півострів Гаргано в південній Апулії подорожували 54 чеських туристів. Один з них помітив полум'я та попередив водія, усі встигли вийти, автобус згорів повністю. Багажу пощастило менше. Через це деякі люди відмовилися продовжувати подорож у наданому потім на заміну автобусі й вирішили повернутися додому.

Читайте також: У Чехії автобус із українськими заробітчанами потрапив у смертельну ДТП

Туристам прийшлося провести ніч на автозаправці.

Інцидент стався у ніч з четверга на п'ятницю, однак повідомили про це лише в суботу.