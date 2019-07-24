У Чехії автобус із українськими заробітчанами потрапив у смертельну ДТП

У Чехії автобус із заробітчанами потрапив у ДТП, загинула жінка, ймовірно, із Закарпаття.

Про це повідомляє mukachevo.net.

"Транспортна пригода трапилася між населеними пунктами Прічіна та Петровіце. За інформацією чеських правоохоронців, водій мікроавтобуса не відреагував на заборонені сигнали світлофора на залізничному переїзді і спробував проскочити його швидше за поїзд. Це не вдалося... Внаслідок ДТП загинула жінка", - зазначається у повідомленні.

Закарпатські ЗМІ повідомляють, що померла була родом із Тячівського району. Також в ДТП постраждав 20-річний хлопець із Виноградівського району. Про нього повідомили рідні у соцмережах.

За інформацію поліцейських із Чехії, водій після скоєння ДТП намагався втекти з місця події.