У Тунісі дострокові вибори президента призначили на 15 вересня

Дострокові вибори президента Тунісу призначили на 15 вересня.

Відповідне рішення ухвалила виборча комісія Тунісу, повідомляє euronews.

Спочатку вибори були заплановані на 17 листопада, проте їх довелося перенести через смерть попереднього глави держави Беджі Каїда Ес-Себсі.

Обов’язки президента до обрання нового глави держави виконуватиме голова парламенту Мухаммед Ан-Насер.

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Як повідомляв Укрінформ, президент Тунісу Беджі Каїд Ес-Себсі помер на 92 році життя. Він став першим демократично обраним президентом Тунісу в 2014 році після протестів під час Арабської революції.