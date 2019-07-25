У Тунісі помер президент
Укрінформ
Глава держави Тунісу Беджі Каїд Ес-Себсі помер на 92-ому році життя.
Про це повідомляє журналіст AFP Мохамад Алі Харіссі у Twitter.
“Щойно Офіс (Тунісу — ред.) президента у соцмережі повідомив про смерть президента (Беджі Каїд Ес-Себсі — ред.)”, - написав він.
“Хафед повідомив, що він (Беджі Каїд Ес-Себсі — ред.) перебуває в реанімації військового госпіталя, і що все виглядає дуже погано”, - про це повідомляє AFP з посиланням на його сина Хафед Каїд Ес-Себсі.
Зазначається, що 92-річний Беджі Каїд Ес-Себсі став першим демократично обраним президентом Тунісу у 2014 році після протестів під час Арабської революції.
Нещодавно він заявив, що не балотуватиметься на другий термін у листопаді цього року і хоче бачити молоду кров на своєму місці.
Фото: Wikimedia commons