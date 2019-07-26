Іран запустив балістичну ракету - ЗМІ

На тлі зростання напруженості у відносинах зі США і Великобританією Іран провів випробування балістичної ракети.

Про це повідомляє The Sun з посиланням на джерела в Пентагоні.

"За словами представника Пентагону, ракета "Шахаб-3" пролетіла 1000 км, не становлячи загрози для судноплавства або баз США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, ймовірно, Іран випробував ракету середньої дальності, аби поліпшити "дальність і точність" свого озброєння.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 липня неподалік Гібралтару з допомогою ВМС Великобританії затримали танкер з Ірану Grace 1, який перевозив нафту в Сирію всупереч санкціям ЄС.

19 липня британський танкер Stena Impero з 23 членами екіпажу на борту був затриманий Корпусом вартових ісламської революції в Ормузькій протоці за звинуваченням у порушенні правил міжнародного судноплавства. Лондон пригрозив Тегерану серйозними наслідками, якщо найближчим часом судно не звільнять.

Канада, НАТО і ЄС закликали Іран до негайного звільнення танкера.